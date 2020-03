Førerkortene flagret på Heimdalsmyra

Nyheter

Utrykningspolitiets kontroll foregikk natt til lørdag, fra klokka 23.00 til 02.30. Hele 11 førerkort ble beslaglagt, og 15 personer fikk forenklet forelegg for fart. Høyeste hastighet ble målt til 130 kilometer i timen. Det er 80-sone på stedet. Ett av førerkortbeslagene kom på grunn av liten avstand til kjøretøyet foran. I tillegg ble det skrevet ut et forenklet forelegg på grunn av manglende forsikring.

Politiets operasjonsleder Ole Petter Hollingen sier resultatet er skuffende.

- Dette er ikke bra. Men det er heller ikke kjempeoverraskende. Dette er et strekk det er fristende å kjøre for fort, sier Hollingen.

Han tror UP vil prioritere å ha flere kontroller her.

- Det er åpenbart for få kontroller her. Dette er et sted som bør følges opp, sier han.