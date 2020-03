Slik forbereder Midtre Gauldal og Melhus seg på koronaviruset

Nyheter

- Det er satt av rom på sykehjemmet i tilfelle det er hjemmeboende eldre som har fått koronaviruset og trenger hjelp, sier kommunikasjonssjef Tore Volden i Midtre Gauldal kommune.

Volden er for tida hjemme med kraftig forkjølelse. Han forteller at ingen i Midtre Gauldal har fått påvist koronasmitte.

Tre i Melhus er testet for koronaviruset Kommunalsjef Trude Wikdahl i Melhus kommune forteller at kommunen følger virussituasjonen nøye.

Har forberedt seg

- Vi har forberedt at noen kan bli satt i karantene, og siden vi forstår det slik at eldre og syke er mest utsatt for smitte, har vi da satt av rom på lukket avdeling på sykehjemmet til karantene for eldre som ikke kan bo hjemme, sier Volden.

Om noen mistenker at de har koronaviruset, vil de ifølge Volden ikke bli tatt inn på legekontoret for testing der. I stedet kan det ifølge Volden, bli aktuelt å teste folk ute i biler eller at hjemmesykepleiere drar hjem til folk for å teste dem i hjemmet.

Midtre Gauldal har ikke innført restriksjoner på bruken av sykehjem og tjenestesentra. Større arrangementer blir vurdert fortløpende, og kommunen har hengt opp plakater om viruset og hvor viktig det er med hygienetiltak.

Samtidig er kommunen opptatt av ikke å spre hysteri.

- Skidagen på Støren barneskole i dag fredag gikk som planlagt, og UKM i helga blir også avholdt. UKM er en lokal mønstring, sier Volden som legger til at det kunne ha blitt en annen vurdering om Støren skulle ha hatt fylkesmønstringa slik Støren har hatt tidligere.

Dette er korona-rådet fra kommuneoverlegen Kommuneoverlege Bjørn Lyngen ser et behov for å understreke overfor befolkningen hvordan man skal forholde seg til risikoen for å bli smittet med koronavirus, når det nå har blitt påvist i Norge.

Melhus

I Melhus er det ikke innført restriksjoner for sykehjem slik det er tilfelle i andre kommuner, men kommunalsjef Trude Wikdahl sier at dette vil bli vurdert over helga i samråd med smittevernlegen.

- Vi er i dialog om vi skal ta opp til vurdering over helga om vi skal innføre restriksjoner, og jeg ser ikke bort fra at det kan bli restriksjoner for helse- og omsorgsentra, sier kommunalsjef Wikdahl.

Når det gjelder større arrangementer, følger kommunen ifølge Wikdahl, retningslinjene fra Folkehelseinstituttet.

- Det er ikke bekreftet sykdomstilfeller i Melhus så langt, men vi kan anta at det vil komme. Oppfordringa er å følge råd om hygiene når en hoster og at en vasker hendene, forklarer Wikdahl.

Wikdahl minner om at det fortsatt går influensa som også gir feber, snue og hoste.

- En får tenke gjennom om en har vært i områder med mye smitte eller vært i kontakt med personer som har vært der, sier Wikdahl.

Om testing

Rådet fra Wikdahl er at en ikke møter opp hos fastlegen eller legevakta uten å ringe først.

- Dersom det er behov for å ta imot mange syke, har kommunen korttidsavdeling der drifta kan legges om, forklarer Wikdahl.

I Melhus er tre personer testet så langt for koronavirus, og ingen har pr. fredag positive eller i karantene. Enhetsleder Monica Brækken forteller at hun daglig får oppdatering fra kommuneoverlegen.

- Vår oppfordring er at folk bruker sunn fornuft, opplyser Brækken.