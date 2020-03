Avfallstaxi og flere dunker i vente for innbyggerne

Nyheter

Fra nyttår skiftet Envina IKS til ReMidt IKS (interkommunalt selskap), og sammenslåinga av tre interkommunale renovasjonsselskaper fører til ikke bare navneendring. For innbyggerne i Melhus og Midtre Gauldal er det allerede merkbart at det er kommet en ny app for tømmekalenderen og ny avsender for fakturaen for renovasjonsgebyret.