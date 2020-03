Tre i Melhus er testet for koronaviruset

Nyheter

- Så langt har ingen testet positivt på koronaviruset i Melhus kommune. Jeg har kjennskap til at vi har testet tre personer så langt, opplyser kommunalsjef helse og velferd Trude Wikdahl.

Onsdag kom meldinga om at den ene av disse tre, en elev ved Trøndertun folkehøgskole i Melhus, ikke hadde koronaviruset. I Trondheim bekreftet smittevernoverlege Eli Sagvik at de har påvist det første tilfellet av koronasmitte i Trondheim. Dette er en mann i 40-årene som har vært på reise i Nord-Italia.

Forventer flere med smitte

– Melhus kommune har en overordnet beredskapsplan og smitteberedskapsplan, og denne følger vi. Vi tar høyde for at det kan bli flere smittetilfeller, og at ansatte i kommunen blir syke slik at det kan bli utfordringer med å opprettholde tjenestetilbudet. Det er også sendt ut råd til barnehager og skoler, og anbefalinga at de vanlige rådene for håndhygiene skal følges, sier Wikdahl.

Kommunen har ifølge Wikdahl, ikke lagt konkrete planer for for eksempel opprettelse av isolat for syke personer.

Folk spør

Nyansatt enhetsleder Monica Brækken forteller at det ikke er noen positive koronaprøver i Melhus. Kommunen har fått flere spørsmål fra innbyggere om hvordan de skal forholde seg til situasjonen rundt koronaviruset.

– Vårt råd er at folk søker informasjon på nettet enten det er hos kommunen eller hos Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Melhus kommune forbereder seg i henhold til kommunens beredskapsplan, sier Brækken.

