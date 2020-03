Nyheter

Mandag klokka 20.29 fikk politiet melding om et skadet rådyr.

- Meldinga gikk ut på at et skadet rådyr som hoppet rundt på tre bein ved kirkegården ved Soknedal kirke. Det er nærliggende å tro at det er blitt påkjørt, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Ustad forteller at viltnemnda ble varslet.