Låner 1,2 millioner for å bedre brannsikkerheten hos Støren Treindustri

Nyheter

«Det har flere ganger vært lekkasjer i vannrøret inn til Støren Treindustri, som sørger for brannvann fra fabrikken. Røret har nådd sin levetid, og bytting er eneste alternativ.»Det kan man lese i møteinnkallingen til kommunestyremøtet 27. februar. Videre står det at dersom røret ikke skiftes gir det uforsvarlig brannsikkerhet og fare for hyppige og dyre utbedringer på grunn av vedlikeholdsbehov.