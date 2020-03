Forberedelse til jubileet om ti år er allerede i gang

Nyheter

Biskop Herborg Finnset var også invitert til å være med på den samtalen sammen med ordfører Jorid Jagtøyen, Anna Lena Mørraunet Holn, Mari Johanne Løvås og Åsmund Snøfugl. De trakk hver for seg frem sine synspunkter for hvordan kirken skal bli mere tilgjengelig og hvordan flere skal føle seg vekommen til å delta i kirken og de kirkelige handlingene, ikke minst gjennom gudstjenestene. Det ble trukket frem at det i Melhus er det 82 prosent av kommunens innbyggere som står i staskirken, noe som tyder på at potensialet er stort.