Ny utviklingsarena for trøndersk landbruk

Et strategisk råd for utviklingsavdelingene ved Skjetlein videregående skole og Mære landbruksskole er nemlig opprettet. Det opplyser næringsrådgiver Siv Merete Belbo i Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding.

I pressemeldingen kan man også lese at rådet skal bidra med kunnskap, ideer og nettverk, slik at Skjetlein og Mære kan være utviklingsarenaer landbruket og andre grønne næringer har behov for i framtiden.

Fylkesdirektør Kirsten I. Værdal leder rådet. Hun har store forventinger til rådets medlemmer.

- Vi skal nå videreutvikle utviklingsavdelingene slik at de også i framtiden er tilpasset behovene i framtidens landbruksnæring, naturbruksutdanning, forskningsmiljø og arbeidsmarked i Midt-Norge, sier Værdal i pressemeldingen.

- Viktig partnerskap

Medlem og leder for hovedutvalg utdanning, Kari Anita Furunes, er glad for at rådet er opprettet.

- Dette er et viktig partnerskap for å få utviklet hele Trøndelag. Vi er avhengige av at næringsaktørene går sammen med forskningsinstitusjoner, samt at rådgivningsapparatet går i lag med våre utdanningsinstitusjoner for å få lagt til rette for kompetente framtidige arbeidstakere, sier Furunes i pressemeldingen.

Disse sitter i rådet

Strategisk råd skal møtes to ganger i året. Rådet består av:

- Leder av Hovedutvalg for næring v/ Terje Sørvik

- Leder av Hovedutvalg for utdanning v/ Kari Anita Furunes

- Skjetlein videregående skole v/ prorektor Stefan Preisig

- Mære landbruksskole v/ rektor Rolf Wensbakk

- Nord Universitet v/ dekan Fakultet for biovitenskap og akvakultur Steinar D. Johansen

- NTNU/Ruralis v/ seniorforsker Egil Petter Stræte

- Trøndelag Bondelag v/ nestleder Erlend Fiskum

- Skognæringa i Trøndelag v/ markedssjef Karin Klingenberg Hokstad

- Fylkesmannen i Trøndelag v/landbruksdirektør Tore Bjørkli

- Trøndelag fylkeskommune v/ avdelingsdirektør for Plan, næring og kulturminner Kirsten I. Værdal.