UP hadde to fartskontroller på E6 i Melhus

Nyheter

Onsdag kveld hadde Utrykningspolitiet to laserkontroller i Melhus. Avsnittsleder Robin Olaisen i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at UP hadde kontroll i 90-sonen på E6 ved Melhus sentrum.

- Det ble meldt om rolig og pen kjøring. Fire fikk forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 112 km/t i 90-sonen, sier Olaisen.

Klokka 21 hadde UP kontroll på E6 på Ler.

- Fire fikk forenklet forelegg. Der var høyeste hastighet 98 km/t, og det ser ut til at kontrollen var i 70-sone, sier Olaisen.

Politiet hadde også laserkontroll på fylkesveg 707 på Leinstrand. Der var kontrollen i en 60-sone, og fem forenklede forelegg ble skrevet ut.