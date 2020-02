Dette er korona-rådet fra kommuneoverlegen i Midtre Gauldal

Nyheter

- Spesielt er det viktig at befolkningen forstår at det av smittevernhensyn er ytterst viktig at man ikke oppsøker helsetjenesten hvis man har grunn til å mistenke at man er smittet, men at man heller tar kontakt med sitt lokale legekontor på telefon, sier Lyngen til Trønderbladet.

- Kun på den måten kan vi være sikre på at vi ikke bidrar til økt smittetrykk. Vi har ikke hatt noen henvendelser angående dette foreløpig, men vi er kjent med at det med stor sannsynlighet vil komme, sier Lyngen.

For første gang er altså det nye koronaviruset påvist i Norge. NTB skreiv onsdag 26. februar at en Tromsø-kvinne som nylig var i Kina har testet positivt for viruset og holdes i hjemmekarantene.

- Følg med

Lyngen sier man kan følge med på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Utenriksdepartementet, som til enhver tid skal ha oppdaterte råd om smittesituasjon og reisedestinasjoner.

- Hvor farlig er korona-viruset?

- Det er fortsatt litt usikkert, men det meste tyder på at det ikke er veldig farlig. I det ligger det at det store flertallet som smittes får en ganske mild sykdomstype. Men - det er en fare for at noen få kan få en mer alvorlig sykdom, og da er det hovedsakelig snakk om eldre og kronisk syke. Ellers tyder ting på at det er få barn som har blitt smittet så langt, svarer Lyngen.

- Kan være kunstig høye

Lyngen legger til at det er mulig at tallene som foreløpig viser andelen alvorlig syke kanskje er kunstig høye.

- Det er mulig fordi det kan være mange som har hatt viruset uten å vite det, fordi de opplever et fredelig sykdomsforløp med stille forkjølelsessymptomer, sier Lyngen.

Han understreker at korona-situasjonen følges nøye.

- Og når det gjelder om man skal ta kontakt med helsevesenet, så gjelder det foreløpig folk som har vært i kontakt med andre som er bekreftet smittet, eller om man selv har vært på reise i angitte områder og i tillegg utvikler luftveissymptomer, sier Lyngen.