Nyheter

- Det kan være at kulde skaper problemer for hydralikken på vogntoget, sier avsnittsleder Robin Olaisen i Gauldal politistasjonsdistrikt etter at politiet ifkk melding om at et vogntog kjørte vinglete på E6 i Midtre Gauldal.

Politiet fikk onsdag morgen melding fra en bilist på E6 om at en trailer ikke holdt seg innenfor sitt kjørefelt på E6.

- Dette er et utenlandsk vogntog. Sjåføren er blitt stoppet på Sandmoen for en sjekk av kjøretøyet på Statens vegvesens kontrollstasjon, sier Olaisen.