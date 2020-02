Gauldal brann og redning kan bli fredet for godt

Nyheter

Under kommunestyremøtet i Melhus tirsdag kveld foreslo ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) at spørsmålet om sammenslåing for Gauldal brann og redning legges dødt. Begrunnelsen er å skape ro for de ansatte. Dette ble vedtatt mot tre stemmer fra Høyre. I april i fjor fikk Jagtøyen som da var opposisjonsleder, stanset sammenslåing av brannvesenet med naboene i nord, og dette førte til sterk irritasjon i Høyre.

Utredet siden 2017

Det var under valgkampen sist høst at Arbeiderpartiet kom med et utspill om at partiet støtter Senterpartiet i at Gauldal brann og redning ikke skal slås sammen med et annet brannvesen, og Einar Gimse-Syrstad (Ap) gjentok i kommunestyremøtet at partiet ville gjenta sin støtte. En fusjon med Trøndelag brann og redningstjeneste har vært utredet siden 2017.

- Som ordfører mener jeg det er på tide å avslutte denne saken, sa Jagtøyen under kommunestyremøtet.

Jagtøyen viste til at Gauldal brann og redning har åtte brannstasjoner, og at det er investert mye i utstyr og kompetanse de siste årene. De fleste av de 81 ansatte har deltidsstillinger.

- Det har vært snakk om at en fusjon med Trøndelag brann og redning kunne ha ført til at Budal brannstasjon og Gåsbakken brannstasjon ville ha blitt lagt ned, sa Jagtøyen.

Tidligere har Høyre ivret for fusjonsforhandlinger, og varaordfører Stine Estenstad (H) har argumentert for at fusjon med Trøndelag brann og redning er nødvendig for å ruste brannvesenet for framtida.

Kommunestyret vedtok etter forslag fra Ap, KrF, SV, MDG, Rødt og Pensjonistpartiet om å be Gauldal brann og redning komme tilbake med informasjon om hvordan brannvesenet kan rustes for framtida. Blant utfordringene brannvesenet kan stå overfor ifølge Gimse-Syrstad (Ap), er ekstremvær, kvikkleireskred, ulykker på ny E6, høyere bygninger i Melhus sentrum og flom i Gaula.

- Det er bra at vi lander denne saken, sa Gimse-Syrstad som også understreket at det er viktig at brannvesenet utvikler seg videre.

Maren Grøthe (Sp) sa i sitt innlegg at brannvesenet ofte er først på ulykkesstedet

Freder Gauldal brann og redning Melhus Arbeiderparti gir nå full støtte til Senterpartiet om at Gauldal brann og redning skal fredes.

Lettelse hos de ansatte

Flere brannkonstabler i Gauldal brann og redning har møtt fram i kommunestyresalen i Melhus rådhus slik de også gjorde under et tidligere kommunestyremøte.

- Det er godt å få ro, og usikkerheten har vært en betydelig slitasje. Vedtaket vil skape ro for drifta av selskapet. Vårt mål er å levere best mulig tjenester. Brannfolkene er her for lokalsamfunnet, sier avdelingsleder Herbjørg Ishol i Gauldal brann og redning.

Melhus eier 70 prosent av Gauldal brann og redning, mens Midtre Gauldal eier resten. Under kommunestyremøtet ble flere representanter meldt inhabile. Morten Wehn (H) bad om å bli meldt inhabil fordi han jobber i Melhus Regnskap som fører regnskap for Gauldal brann og redning, mens Marte Olden Jakobsen (H) og Knut Ole Bleke (Sp) viste til styreverv innen brannvesenet. Erling G. Mellingsæter (Frp) ble bedt om å fratre kommunestyret fordi han har vært rådgiver for Trøndelag brann og redning i utredningsperioden.

Hvilken beredskap ønsker du? Sp vil beholde Gauldal Brann og Redning som et trygt og sikkert tjenestetilbud nært folk!