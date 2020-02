Drosjene får hjertestarter takket være raus gave

Nyheter

– De to hjertestarterne vi nå har fått, kommer til å bli fordelt på drosjene. Potensialet for at det kan skje noe hos vår kunder, er stort. Vi kjører mange eldre, og vi har opplevd å ha passasjerer med hjerteproblemer, sier Ola I. Leraand fra Melhus drosjesentral.