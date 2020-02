Brannvesenet kan bli fredet for godt

Nyheter

Under kommunestyremøtet i Melhus vil ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) foreslå at spørsmålet om sammenslåing for Gauldal brann og redning legges dødt. Begrunnelsen er å skape ro for de ansatte.

Det var under valgkampen sist høst at Arbeiderpartiet kom med et utspill om at partiet støtter Senterpartiet i at Gauldal brann og redning ikke skal slås sammen med et annet brannvesen. I april fikk Jagtøyen som da var opposisjonsleder, stanset sammenslåing av brannvesenet med naboene i nord, og dette førte til sterk irritasjon i Høyre.

Tidligere har Høyre ivret for fusjonsforhandlinger, og varaordfører Stine Estenstad (H) har argumentert for at fusjon med Trøndelag brann og redning er nødvendig for å ruste brannvesenet for framtida.

Flere brannkonstabler i Gauldal brann og redning har møtt fram i kommunestyresalen i Melhus rådhus slik de også gjorde under et tidligere kommunestyremøte.

