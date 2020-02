Kjedekollisjon på E6 skaper lange køer

Nyheter

Mandag klokka 09.15 meldte politiet på Twitter at det hadde vært en kjedekollisjon i nordgående felt på E6 sør for Kvål.

En politipatrulje var på vei til et annet oppdrag da de oppdaget lang kø på E6 i forbindelse med trafikkuhellet.

- Kjedekollisjonen oppsto i forbindelse med at en trailer sto fast i bakken like sør for Kvål sentrum, opplyser operasjonsleder Kirsten Bergstrøm i Trøndelag politidistrikt til Trønderbladet.

Tre biler involvert

Ifølge Bergstrøm var tre biler involvert i kjedekollisjonen.

- Personene i bilene blir sjekket av ambulanse på stedet. En person skal ha nakkesmerter, men det skal ikke være alvorlig. Alle bilene skal være kjørbare, sier operasjonslederen.

Trafikken blir dirigert på stedet. Like før klokka 10 melder Trønderbladets reporter på stedet at veien er ryddet. Det er likevel lange køer i begge retninger.

- Køa står nesten helt til Ler, sier vår reporter.

#Kvål/E6: meldes om kjedekollisjon sør for Kvål, patrulje på stedet som tar kontakt med involverte parter. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) February 24, 2020