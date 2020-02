Ny bok fra Bergums kjøkken

Nyheter

Boka "Hummus og granateple" kom for to år siden, og har vært gjennom sju opplag. Den er til nå trykt i 16.000 eksemplar. Den nye boka "Aubergine og tahini" kommer i butikkene denne uka, men forhåndssalget har vært så stort at et nytt opplag kommer allerede før boka er i salg.