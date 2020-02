To mistenkt for promillekjøring etter ulykke

Nyheter

En bil har kjørt av veien og truffet et tre ved Sørbygda bedehus, på fylkesvei 6566 i Soknedal lørdag kveld. Politiet fikk melding om ulykken i 19-tiden lørdag kveld.

- Det er to innvolverte personer. Det er fremdeles litt uklart hvem som kjørte bilen, derfor sikrer vi spor fra begge, det vil si at vi tar blodprøver, sier Rune Brandmo, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Både politi og ambulanse rykket ut til stedet. De to mennene var ikke så medgjørlige overfor ambulansepersonellet, opplyser Brandmo. Han legger til at det ser ut som den ene har sluppet unna utforkjøringen med et kutt i ansiktet.

Redningsbil er på stedet, men operasjonslederen opplyser at det ikke er trafikale problemer på stedet. Det skal ikke være lokale personer som er tatt med inn av politiet.