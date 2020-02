FAU søker om sykkelstativ til Støren barneskole

Nyheter

- Slik vi leser kommuneplanen for fysisk aktivitet ønsker kommunen at innbyggerne skal være aktive, både innenfor organisert aktivitet og uorganisert aktivitet. Dere skriver at det på grunn av tiltak og tilrettelegging fra kommunens side skjer mye positivt på området. Videre fremhever dere en målsetning om at skolen skal være arena for fysisk aktivitet, skriver FAU i et brev til kommunen.