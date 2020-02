Stenger E6 om natta igjen

Nyheter

Nye Veier varsler at E6 i nordgående retning mellom Skjerdingstad og Melhuskrysset blir stengt natt til mandag. Årsaken er forberedende byggearbeid ifølge ei melding fra Nye Veiers varslingstjeneste. Som kjent er Nye Veier i gang med å bygge ny E6 mellom Melhuskysset og Kvål sentrum.

Stengeperioden er fra klokka 22 søndag kveld til 06 mandag morgen. Omkjøring er via fylkesveien (gamle E6) på Søberg. Nye Veier varsler at utrykningskjøretøy ikke kan passere i stengeperioden.

Bor på Søberg

Én av dem som bor på Søberg og som reagerer på gjennomgangstrafikken i boligområdet, er Thomas Andre Johansen.

- Jeg er imot at de stenger på søndager fordi det da er så mye trafikk, sier Johansen.

Søndag er siste dag i vinterferien, og det er ofte stor trafikk på E6 i forbindelse med utfartsperioder.

Johansen har hatt møte med Nye Veier fordi han reagerer på at det ikke settes inn støytiltak for beboerne på Søberg i anleggsperioden.

- Det vil gå 2-3 år før ny E6 er ferdig. Det er greit at en må belage seg på støy, men det hadde fint å få en plan og et kart slik at en kan vurdere å reise bort når det er omkjøring via Søberg, sier Johansen.

Johansen viser til at det er retningslinjer som skal ivareta folks helse. Han opplyser at møtet med Nye Veier resulterte i at det skal settes fortgang i utskifting av vinduer i boligen hans på Søberg.

