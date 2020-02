- Det finnes ingen andre råd enn å følge trafikkreglene

Nyheter

- Vi holder trykket oppe i martnasperioden, sier etterforskningsleder Per Christian Stokke i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Tirsdag startet Rørosmartnan, og samme dag møtte Utrykningspolitiet opp for å ha kontroller langs fylkesveg 30.

Under en to timer lang laserkontroll på Rognes skrev UP ut 12 forelegg. Høyeste hastighet var 68 km/t i 50-sonen, forteller Stokke.

UP sto klar da martnasgjestene skulle avgårde Utrykningspolitiet delte ut bøter i fleng under fylkesvei som er populær vei til Rørosmartnan.

UP var også på plass i Holtålen, og der endte trafikkontrollen med fem forenklede forelegg. Under en promillekontroll ble 55 bilister kontrollert.

Stokke forteller at det kommer til å være fokus på fart og trafikkregler hele martnasperioden.

- Trafikkreglene er der av en grunn. Det finnes intet annet råd enn å følge dem, sier Stokke.

Reiser fra Singsås til Rørosmartnan Tirsdag 18. februar åpner Rørosmartnan, og flere medlemmer i Trøndelag kjørelag startet ferden mot Røros fra Singsås allerede fredag 14. februar.