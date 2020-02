Svorksjøen camping er konkurs

Nyheter

Ifølge Brønnøysundregistrene er Svorksjøen camping ved Svorksjøen på Gåsbakken, konkurs.

Konkursen bekreftes av advokat Jon Reidar Aae i Advokatfirmaet Jon Reidar Aae på Orkanger. Advokaten opplyser at 14 ansatte er sagt opp - alle disse er ifølge advokaten sesongarbeidere. Én ansatt er ikke sagt opp, og det er Håvard Knubben som har vært driver for Svorksjøen camping.

I fjor sommer fikk campingplassen stor medieomtale etter at det ble funnet norovirus hos campingplassen. Flere ble syke av viruset, og Melhus kommune som eier badestranda, hang opp oppslag der det ble advart mot at bading kunne medføre fare for smitte av viruset. Det viste seg etter hvert at avløpsanlegget ikke var dimensjonert for den store tilstrømninga campingplassen opplevde under en hetebølge.

Fortsatt kommer norovirus ut i Svorksjøen 50 unger ble syke av omgangssyke etter å ha badet i Svorksjøen, og Melhus kommune har ikke avklart hva som skal gjøres for å bedre vannkvaliteten.

Saken oppdateres!