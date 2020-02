Kjørte i byen med høy promille

Nyheter

Sør-Trøndelag tingrett har dømt en mann i 40-årene fra Melhus til fengsel i 24 dager, ei bot på 10.000 kroner og tap av førerrett i to år etter at han ble tatt for promillekjøring i Trondheim. I tillegg må han ta førerkortet helt på nytt om han vil ha førerretten tilbake. Dommen var i tråd med påtalemyndighetens påstand.

Det var natt til 22. desember i fjor at mannen ble stoppet i Holtermannsvegen i Trondheim, og blodprøve viste at han hadde minst 1.45 under kjøreturen. Blodprøven ble tatt litt over en time etter at han ble stanset.

Da saken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett, kom mannen med en uforbeholden tilståelse. Retten bemerker i domspapirene at kjøring i ruspåvirket tilstand utgjør et samfunnsproblem, og skriver videre at det er nødvendig med markerte reaksjoner.

Når det gjelder botas størrelse, tok retten hensyn til mannens svake økonomi.