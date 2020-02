Her bør du ikke gå eller sykle

Nyheter

Denne brua ble bygd slik at fotgjengere og syklister ikke var velkomne der, og brua mangler fortau. Tanken var at de myke trafikantene skulle benytte ei bru i nærheten. Nå er det planer om å bygge ei gang- og sykkelbru over E6 for byvekstmidler, og på sikt ei bru over Gaula slik at de myke trafikantene lett kommer seg fra øst til vest. Brua på bildet ble bygd som en del av et større riksveisystem.