Politikere krever at kjøper av Tambartun-eiendommen må ta hensyn til turstier

Nyheter

Øyvind Antonsen har gjennom Brekketrøa Boliger, kjøpt den 104 mål store Tambartun-eiendommen i Melhus, og har skissert at det kan bli bygd 225 boliger der. Spent fulgte han debatten i utvalg for teknikk og miljø som i dag onsdag skulle avgjøre om Melhus kommune skal stille vilkår for konsesjonen. Rådmannen hadde lagt inn som vilkår at det må tas hensyn til friluftsinteressene. Antonsen eier en rekke eiendommer i Trondheim, og har også kjøpt flere i Melhus.