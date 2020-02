Fraråder å drikke vann fra Loddbekken fordi det er arsenikk i den

Nyheter

- Det er miljørisiko å drikke vann fra Loddbekken i Melhus sentrum fordi det er høye verdier av arsen, sa prosjektleder Lise Hatten i en orientering om vannmiljø i møtet til utvalg for teknikk og miljø.

Loddbekken/Lodda renner ned fra Vassfjellet, og renner både gjennom turområder og boligområder før bekken ender ut i Gaula. Hatten er ansatt i et treårig prosjekt for å bedre vannmiljøet i Gaulavassdraget og Neavassdraget/Nidelva.

Nye Veier har tatt prøver

Til Trønderbladet forteller Hatten at Nye Veier har tatt prøver fra Loddbekken i forbindelse med anleggsarbeid i og vei bekken, og at prøver fra Loddbekken der den renner i nærheten av E6, viser svært høye verdier av arsenikk/arsen.

- Dette må dere finne ut av, var den klare beskjeden til politikerne fra Hatten.

Hatten fraråder altså folk å drikke vann fra bekken i den delen som er i Melhus sentrum.

- Nye Veier tar prøver hele tida. Vi vet ikke hvor arsenikken kommer fra. Men gamle impregnerte materialer kan være en kilde, sier Hatten.

En mulig kilde kan være impregnerte jernbanesviller.

- Loddbekken har dårlig økologisk tilstand, slo Hatten fast overfor politikerne.

Sjøørreten

Denne bekken er en viktig gytebekk for sjøørret. Sjøørreten har slik Trønderbladet har skrevet, hatt kraftig tilbakegang. Dette har ført til at sjøørreten er fredet. Ifølge tall Hatten har fått fra Norsk institutt for naturforskning, er 90 prosent av gytearealet for sjøørret gått tapt.

Fjerning av oppgangshindre, bevaring av kantskog, utbedring av steinsetting langs bekken og opprydding av avrenning fra spredte avløp og landbruket er blant tiltakene for å bedre bestanden av sjøørreten. I tilllegg peker Hatten på at det er fjernet mye grus fra Gaula, og at det særlig gjelder nedre del.

Vannmiljøprosjektet omfatter Melhus, Midtre Gauldal, Skaun, Holtålen og Trondheim, og skal bedre kvaliteten på bekker og innsjøer i disse kommunene.

