- Stengt vei ikke skiltet

En melhusmann måtte gjør vendereis da han kjørte fra Torgårdsletta i retning Melhus. Nede i dalen ved Kvammen var Åsvegen stengt. Der var veien gravd rett over, forteller mannen.

Stenger Åsvegen i flere uker for å sikre mot ras Veistrekninga er mye benyttet som arbeidsvei, og nå kan det ta flere uker før den er kjørbar igjen.

Han er klar over at det har vært planer om å stenge Åsvegen, men så ikke skilt om at veien var stengt, tenkte han at det gikk an å passere. Slik gikk det ikke, ble det stopp ved Kvammen.

Det burde stått skilt ved Røddekrysset, sier han til Trønderbladet. Han lurer også på om det er satt opp skilt andre veien og likeså for dem som kommer ned fra Løvset mot Kvammen.