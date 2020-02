Skadeverk på bolig i Melhus sentrum

Nyheter

Klokka 01.56 natt til tirsdag fikk politiet melding om at Securitas har mottatt alarmmelding fra en bolig på Kuhaugen i Melhus sentrum.

- Politiet drar dit. Det viser seg at et vindu er knust. Ingenting tyder på at noen har gjort noe inne, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Ustad forteller at huseier er på ferie, og at familie kommer til huset for å ta hånd om stedet. Hendelsen betraktes ifølge politiet, som skadeverk. Politiet har foreløpig ingen mistenkte.

- Det blir opprettet straffesak, sier Ustad.