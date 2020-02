I 2019 ble det slaktet 97.806 tonn kylling i Norge

Nyheter

Mens produksjonen og salget av rødt kjøtt gikk kraftig ned i 2019, økte slaktingen av fjærkre 9 prosent i fjor. Godt over 90 prosent av produksjonen av fjærkrekjøtt i Norge er kylling, og veksten for kylling har det siste året vært kraftigere enn for fjærkre generelt. I 2019 ble det slaktet 97.806 tonn kylling, altså 9,9 prosent mer enn året før, noe som er ny rekord. Det skriver NTB.