Til topps i Gauldalscupen for første gang

Nyheter

Det ble et realt lokaloppgjør i finalen av herreklassen i den 26.utgaven av Gauldalscupen søndag. Etter å ha gått videre som gruppevinner tidligere på dagen og tidvis imponert med seire over Gimse 2 (kvartfinale) og tittelforsvarer Rennebu 1 (semifinale) på vei mot finalen, holdt det med Erase Ghebres mål i finalen som endte med 1-0 seier over Gauldal i en tett og ganske sjansefattig finale.