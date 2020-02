Med humor og lek får de fram smilet til barn på flukt

Nyheter

- Vi er en gjeng som reiser verden rundt med formålet å spre glede og latter til de som trenger det aller mest. Vi tror på at det er en menneskerett for alle, særlig barn, sier Bendik Sjømæling Nordgaard fra Stjørdal.

I 11 år har han jobbet sammen med musikere, klovner og akrobater i flyktningleirer. Nå har de sammen med Turnéteatret i Trøndelag og Teater Ibsen laget en teaterforestilling om arbeidet. 13. februar kommer de til Støren kulturhus.

«Lek for livet» handler om arbeidet til det internasjonale teaterkompaniet og historien til de unge menneskene som har valgt denne litt spesiell måten å jobbe på. Forestillingen hadde premiere 1. oktober i 2019 og fikk god kritikk i Klassekampen.