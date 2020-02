Utsetter kraftig økning av festeavgifta

Nyheter

- Tanken var å øke festeavgifta på grunn av at den ikke var blitt justert siden 2008, og i ly av jordvernet. Det var også en tanke at folk kan velge kremasjon framfor kistegrav. Men det gikk kanskje litt fort i svingene, sa varaordfører Stine Estenstad (H) under kommunestyremøtet i Melhus.