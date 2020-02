Oppkalt etter et husdyr

Nyheter

Dette boligområdet i kommunesenteret har fått navn etter et husdyr. Kanskje var husdyr på beite her før det ble bygd ut med bolighus? Beboerne opplevde at området ble delt i to da E6 ble bygd, og den nedre delen av boligområdet har skiftet navn fordi leverandører ikke fant fram til riktig adresse. I bakgrunnen kan en se en kornsilo og mølle.