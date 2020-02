24-åring fradømt førerrett for alltid

Nyheter

En 24 år gammel mann er av Sør-Trøndelag tingrett fradømt førerretten for alltid etter at han for andre gang ble tatt for promillekjøring. Ifølge domspapirene innebærer det at mannen skal være fradømt førerretten i minst fem år. I tillegg er mannen dømt til fengsel i 35 dager og 6000 kroner i bot.