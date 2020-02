Uvanlig tynn is på Holsjøen

Nyheter

Sjøen, som ligger i et populært turområde, er delvis åpen og det ser ut som om 30-40% av sjøen er åpent vann, forteller en leser som har sendt bilde av innsjøen til Trønderbladet.

Holsjøen ligger på grensa mellom Melhus, Midtre Gauldal og Meldal, og det er mange hytter i området.

- Akkurat nå er det lett å se råken, Men en kort kuldeperiode kan danne en tynn ishinne, og folk kan forledes til å tro at sjøen er trygg. Spesielt farlig kan det bli om man i tillegg får et tynt snølag oppå isen i tillegg. Normalt er istykkelsen på denne tida av året over 50-60 cm. En prøveboring på sjøen der det er islagt viser bemerkelsesverdig tynn is også der. Rådet er å holde seg unna Holsjøen i vinter, med mindre det blir en langvarig periode med mange kuldegrader, forklarer leseren.

