Lørdag hadde Utrykningspolitiet promillekontroll i Strandvegen i Melhus.

Ifølge politiet ble 30 kontrollert, og ingen blåste til over lovlig verdi.

Imidlertid viste det seg at en fører ikke hadde gyldig førerkort. Politiet melder at føreren blir anmeldt for dette.