Kjørte utfor med høy promille

Sør-Trøndelag tingrett har dømt en melhusbygg i 20-årene til ubetinget fengsel i 26 dager, ei bot på 10.000 kroner og tap av førerrett i 2 1/2 år etter at han ble tatt for promillekjøring. I tillegg må han ta førerkortet helt på nytt.

Mannen kjørte utfor E6 natt til 23. november i fjor, og både bil og en strømstolpe fikk skader. En blodprøve som ble tatt av ham nesten to timer senere, viste at han hadde en promille på 1,78. Da saken var oppe i tingretten, tilsto mannen promillekjøring. Retten skriver i domspapirene at kjøring i ruspåvirket tilstand er en alvorlig overtredelse.