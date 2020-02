Tok feil tablett - dømt for ruskjøring

Nyheter

En 18-åring ble i Sør-Trøndelag tingrett dømt til 18 dagers betinget fengsel, 10.000 kroner i bot og tap av førerrett i 12 måneder etter å ha blitt tatt for ruskjøring på E6 på Klett. Den unge sjåføren må også ta førerkortet helt på nytt når han vil ha tilbake førerretten igjen.

Da han fikk dommen, vedtok han den. Det var 20. oktober på ettermiddagen han ble stanset, og en blodprøve viste at han hadde et stoff i blodet.

I retten forklarte mannen at han ikke var klar over at han hadde fått i seg det smertestillende stoffet. Han forklarte at han tok en pille uten at han så på pilleeksken. Pilleesken tilhørte kjæresten, og hun hadde fått skrevet ut resept på smertestillende. Retten skriver i domspapirene at siktedes forklaring legges til grunn, herunder at han ikke var klar over at han hadde fått i seg stoffet. Men retten mener at siktede burde ha vært mer forsiktig i sitt inntak av smertestillende.