Kulturmønstring og fotballcup

Denne helga er det mye som skjer innendørs for den som ikke vil være ute og bakse med snøen. Fredag kveld er det Barnas kulturmønstring i rådhussalen i Melhus, og lørdag er det Ung Kultur Møtes i samme sal. Korista og Ronny Kjøsen arrangerer konserten Vinterlyd lørdag kveld, og konserten er i Hølonda samfunnshus. Samme kveld kommer Ørjan Burøe til Støren kulturhus for å holde humorshowet «Store gutter gråter ikke», og under showet blir det også danseinnslag ved Melhus Onstage.

Vinterlyd med Korista og Kjøsen Slår seg sammen for å presentere en musikalsk reise langs Norge.

Komiker leier inn Melhus-dansere - Det er superartig med danseoppdrag, sier daglig leder og danselærer Hanna Jakobsen i Melhus Onstage.

Lørdag og søndag arrangeres den tradisjonelle Gauldalscupen i fotball i Størenhallen. Singsås IL er arrangør, og cupen samler spillere fra flere kommuner.

I helga ventes det oppholdsvær, og det er lovende for den som vil ut og prøve skiløypene. Flere steder er det oppkjørte skispor, og dermed rikelige muligheter til å komme seg på tur.