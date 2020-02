Kraftig snøfall fører til strømbrudd

Nyheter

Mye snø på en gang fører til ulike utfordringer.

I deler av Buvika og Melhus er det strømbrudd, og dette skyldes ifølge politiet et tre som henger over strømlinja på fylkesveg 6646 melllom Buvika og Leregga. Nettselskapet Tensio opplyser på sin nettside at 500 husstander i Melhus er berørt av strømbruddet. Ifølge Tensio kan det ta noen timer før folk har fått tilbake strømmen.

Vegtrafikksentralen er blitt varslet om dette ifølge politiet.

Det er også mye snø og glatt på veiene, og Trønderbladet har fått melding om at det er litt kaotisk på Løvsetvegen i Melhus sentrum fordi bilister strever med å komme seg opp bakken.

