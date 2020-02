Trafikkulykke på Øysand

Nyheter

To biler var involverte i ulykka på E39 på Øysand. Den ble meldt onsdag morgen klokka 07.31. Nødetatene rykket ut. Politiet opplyser at det har oppstått mindre personskade, og at bilene står utenfor veien.

- Det ser ut til at den ene bilen har fått sleng og kom over i motsatt kjørefelt. Bilen har store materielle skader. Det ser ut til at det gikk bra med partene, sier avsnittsleder Robin Olaisen i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Trønderbladets journalist på stedet forteller at det er sørpeføre. Det er mulig å kjøre på gammelveien for å komme seg utenom ulykkesstedet som skal være ved Skanska på Øysand. Politiet melder at ulykka vil bli etterforsket.

