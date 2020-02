Tømmerbil sperret veien igjen

Nyheter

For noen dager siden kjørte en tømmerbil utfor på fylkesveg 708 ved Stranda, og veien ble stengt en kort periode mens tømmerbilen ble berget.

I dag i 14-tida melder Vegtrafikksentralen at Jåravegen (fylkesveg 6588) på Hølonda ikke kan passeres av andre biler enn personbiler på grunn av at en tømmertrailer har fått problemer. Et par timer senere melder Vegtrafikksentralen at begge felt er åpnet for trafikk etter at det er utført bilberging ved Reksåsvatnet.

Stenger fylkesvei for å berge vogntog Stenger i perioder på 30 minutter.

- Berging er på vei, opplyser Vegtrafikksentralen.