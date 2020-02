Melhusbygg kjemper om lederverv i Høyre

Nyheter

Valgkomiteen i Høyre er ikke enige om hvem som skal lede partiets kvinneforum. Trønderne Guro Angell Gimse og Mari Holm Lønseth kjemper om vervet.

Valgkomiteen er delt om hvem som skal ta over ledelsen for kvinnenettverket, ifølge NTBs kilder med kjennskap til prosessen.

Det er olje- og energiminister Tina Bru som har hatt vervet, men hun har meldt at hun ikke ønsket gjenvalg.

Det ligger dermed an til at landsmøtet må velge mellom Gimse og Lønseth. Begge representerer Sør-Trøndelag på Stortinget. Gimse (48) sitter i næringskomiteen som fast møtende vara for Linda Hofstad Helleland, som er blitt distriktsminister.

Lønseth (28) ble valgt inn på Stortinget i 2017 og sitter i helse- og omsorgskomiteen.

Lederen for Høyres kvinneforum sitter også i partiets arbeidsutvalg sammen med partiledelsen.

Går tilbake til Stortinget etter at statsråden ble skiftet ut Guro Angell Gimse er ferdig som statssekretær etter at statsråden skiftes ut, men ikke ferdig med Stortinget.