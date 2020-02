Helseplattformen kan koste millioner for Melhus

Nyheter

Ifølge helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen i Trondheim kommune, vil innføring av Helseplattformen for Melhus innebære en årlig utgift på 300 kroner i året. Det kom fram da Garåsen orienterte Melhus kommunestyre om Helseplattformen som Trondheim kommune ønsker å ta i bruk. Helseplattformen skal sørge for at det er en helsejournal pr. innbygger. Med 16.653 innbyggere vil Helseplattformen koste 4,995 millioner kroner i året.