Nyheter

Under tirsdagens formannskapsmøte vedtok politikerne å gi Melhus kommunes næringspris til Trøndertun folkehøgskole. Begrunnelsen er at skolen står for en kulturbasert næring, og for at skolen har stor betydning i lokalmiljøet.

Ordfører Jorid Jagtøyen dro rett etter formannskapsmøtet til skolen der en overrasket rektor Ronald Nygård og styreleder Terje Karlsrud tok imot blomsterbuketten og fikk informasjon om når selve næringsprisen deles ut.

Saken oppdateres!