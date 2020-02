Snuplassen: Formannskapet vil ha kun 12 meter lange busser inn til Trondheim

Nyheter

Melhus formannskap er oppgitt over at det fortsatt ikke er kommet noen løsning for snuplassen på Brekkåsen, og at det heller ikke er noen snarlige løsninger i sikte. Flere alternativer er lansert, men disse er ifølge kommunalsjef Morten Bostad enten uaktuelle av ulike grunner, mest aktuelt på lang sikt eller vil føre til svært mye busstrafikk ved Brekkåsen skole.