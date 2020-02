Nå skjer det mye langs veien

Nyheter

– Det kommer til å bli merkbare endringer for bilistene. Vi presiserer at E6 vil være åpen gjennom hele anleggsperioden, og at Melhusvegen kun helt unntaksvis vil bli brukt som omkjøring. Når vi legger om trafikken i nytt kjøremønster, kan det bli nødvendig å stenge E6 noen timer, sier prosjektleder Alexander Mosbakk i Peab Anlegg som fikk oppdraget med å bygge E6 Melhus sentrum-Kvål.