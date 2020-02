Kjørte i feil kjørefelt på motorveien

Nyheter

Politiet fikk stanset den unge kvinnen før det gikk galt under kjøreturen natt til lørdag 23. november. Sjåføren befant seg i feil kjørebane på E6 på Ranheim, og til politiet opplyste hun at hun hadde til hensikt å kjøre til et sted i Gauldalen. Hun er fra et annet sted i Gauldalen.

Da kvinnen ble stanset av politiet som fikk melding om kjøring i feil retning, ble det tatt utåndingsprøve av henne, og prøven viste et resultat som tilsvarer en promille på 1,26.

- Bilkjøring med en påvirkningsgrad i denne størrelsesorden representerer et betydelig faremoment i trafikken. I herværende tilfelle ble kjøringen også foretatt på europavei med høy fartsgrense og hvor følgene av en ulykke kunne ha vært fatale, skriver Sør-Trøndelag tingrett i rettspapirene.

I tingretten tilsto kvinnen, og hun vedtok dommen.

Tingretten dømte kvinnen til 36 dagers fengsel, ei bot på 45.000 kroner og tap av førerrett i to år. Hun må ta full førerprøve dersom hun ønsker å ha førerkort igjen.