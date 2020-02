Nå er direktebussen tilbake igjen

Nyheter

Én av dem som jubler for at direktebussen for Melhus er tilbake igjen, er bussaksjonist Jan Arne Vold.

- Det er en spesiell dag. Mange har vært misfornøyde, og det er fortsatt misnøye. AtB må høre på brukerne, sier Vold.

Vold forteller at aksjonsgruppa er i kontakt også med innbyggere på Flatåsen og Tiller for å hjelpe dem med protestgrupper ettersom folk der har bedt om hjelp. Videre mener han kampen ikke er over før det går direktebuss også fra Brekkåsen. AtB må bruke matebuss fordi snuplassen ikke er stor nok for de nye 15 meter lange bussene.

- Vi arbeider også for å få økt frekvensen på direktebussen utenom rushtid slik at den går to ganger i timen. Det er heller ikke bra at regionbussen går nesten samtidig som direktebussen, og det burde være mulig å få til et tilbud slik at regionbussen og direktebussen går på ulike tidspunkt slik at det i realiteten blir to busser i timen, sier Vold.

Fikk pålegg

- 3. februar har det nye kollektivtilbudet i Trondheimsområdet vært i drift i seks måneder. Perioden har gitt AtB verdifull erfaring og informasjon, slår AtB fast på sin nettside.

Under et hovedutvalgsmøte i fylkeskommunens utvalg for transport ble AtB pålagt å gjeninnføre direktebussen for Melhus også utenom rushtid. Slik Trønderbladet tidilgere har skrevet om, mistet Melhus direktebussen utenom rushtid morgen og ettermiddag fra 3. august. I stedet ble folk henvist til omstigningspunktet Stor-Rosta.

Stor-Rosta er nå historie, og i stedet er det bussholdeplass ved City Syd for dem som skal av der eller som skal videre med buss til andre steder enn retning Trondheim sentrum. AtB har bestemt at rute 71 går fra Brekkåsen til Trondheim sentrum med avgang én gang i timen utenom rushtid.

Snuplassen på Brekkåsen er fortsatt ikke ferdig slik Trønderbladet tidligere har omtalt.

Bare én gang i timen

Fra klokka 9.10 til 13.10 blir det altså avgang for direktebussen bare én gang i timen, og det samme gjelder fra klokka 17.10 til 23.10.

Fra Bratsbergvegen følger rute 71 samme rute som Metrobussen når det gjelder bussholdeplasser.

Her kan du se en video av hvor rute 71 skal kjøre utenom rushtida og hvilke stoppesteder rute 71 har.

Utenom rushtid kjører rute 71 samme rute som Metrobussen i området Tiller/Tonstad/City Syd. Trønderbladet har kontaktet markedssjef Grethe Opsal i AtB om hvorfor bussen går innom for eksempel Rostengrenda og Tonstadkrysset 1, og har fortsatt ikke fått svar på spørsmålet selv om det ble sendt inn til AtB for noen dager siden.

I Melhus ble det et stort bussopprør etter at rute 38 ble lagt ned 3. august. Bussaksjonistene lyktes med å få tilbake direktebussen for Melhus på strekninga Melhus sentrum-Trondheim sentrum, men har ikke lyktes med å få direktebuss for Stjørdal og Malvik. Vold sier at det har vært litt uenighet om det viktigste er å ha hyppige bussavganger eller å ha direktebuss.

18 prosent økning

Onsdag skal ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) komme til hovedutvalg transport for å fortelle om hvilke konsekvenser bussruteomlegginga fikk for Melhus. Jagtøyen forteller at hun er blitt invitert til utvalgsmøtet.

Ett av momentene vil bli tall som kommer fra Miljøpakken. Etter det ordfører Jagtøyen har fått opplyst, har trafikken økt med 18 prosent på tellepunktet nord for Melhus.

Melhuspolitikerne har forpliktet seg til å arbeide for nullvekstmålet gjennom Byvekstavtalen, og Jagtøyen forteller at flere tiltak kan være aktuelle.

- Dette kan være reduksjon i busstakster og bedre kollektivtilbud, sier Jagtøyen.

Sist fredag var det møte i kontaktutvalget for Miljøpakken der midler til blant annet pendlerparkering og andre tiltak for å få ned biltrafikken ble drøftet.

- Det ble ikke tatt standpunkt til hvordan pengene fra bompengeforliket skal anvendes fordi ordførere fra storbyene som Trondhem, ønsker å ha en samtale med den nye samferdselsministeren først, sier Jagtøyen.

Melhuspolitikerne ønsker at bytaksten skal utvides slik at den gjelder hele Melhus. Nå kjører folk til Ler for å ta buss eller tog derfra fordi bytaksten ikke går lenger enn til Ler.

- Å lage en snuplass for en buss skulle være en forholdsvis enkel operasjon Å lage en snuplass for en buss skulle være en forholdsvis enkel operasjon. Men enkelt er det tydeligvis ikke.