Lime smaker surt, og oliven er ubestemmelig rart

Flå skole fikk torsdag prøve et pilotprosjekt rundt matsmak. 56 av de eldste elevene i Flå var først ute i Norge, sør for Trondheim. Elevene skulle gjennom sju stasjoner, og de som startet ved krydderbordet fikk en skikkelig heftig test av smaksløkene. Her skulle de gjette hvilke krydder de smakte på.