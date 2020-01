Nye Veier lanserer varslingstjeneste for E6

Nyheter

- Siden E6 Melhus-Kvål er først ut i Trøndelag av Nye Veiers portefølje, får vi teste ut alt nytt, sier prosjektleder Petter K. Angelsen i Nye Veier.

Statens vegvesen har et varslingssystem for E6 Soknedal, men Nye Veier mener at deres tjeneste er enda mer omfattende med varsling via Messenger, Facebook, Twitter eller e-post. Varsling via Vegtrafikksentralen og Nye Veiers nettside skal fortsatt være et tilbud. Tanken er enda mer bruk av digitale plattformer for å være nærmere folks hverdag.

Nye Veier er opptatt av å unngå ulykker, og det statlige veiselskapet tror god informasjon kan være ulykkesforebyggende.

- Det kan være at vi sender ut nyhetsbrev om at E6 skal stenges midlertidig. Alle kan melde seg på denne tjenesten, forklarer Angelsen.

Nye Veier har som omtalt, alle E6-prosjektene unntatt E6 Soknedal i Trøndelag. Prosjektene i Trøndelag er anslått å koste 16 milliarder kroner.

Først ut er E6 Melhus sentrum-Kvål sentrum, og veifarende har allerede fått merke veibygging i form av nattestengt E6 og gravemaskiner i veikanten. Den digitale meldetjenesten for E6 Melhus sentrum-Kvål sentrum skal være et pilotprosjekt. Dersom den blir vellykket, ønsker Nye Veier å iverksette den for andre E6-strekninger også.